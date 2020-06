Boogerd veertien uur achter elkaar op de fiets: ‘Zo’n everzwijn moet je niet tussen je spaken krijgen hè’

Ruim 400 kilometer, sommigen zelfs 500, achter elkaar fietsen. In je eentje. Oud-wielerprofs als Michael Boogerd, Johnny Hoogerland, Aart Vierhouten en Rob Harmeling deden het tijdens The Longest Day. ,,Ik dacht vaak: wat ben ik nou aan het doen joh?’’

Door Daniël Dwarswaard



Michael Boogerd is net van zijn fiets gestapt als hij de telefoon opneemt. 400 kilometer op de teller. 14 uur fietsen. Van 12 uur ’s nachts tot vier uur vanmiddag. Hij koos een route die bij hem past, met een deel van het parcours van Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race, zijn favoriete wedstrijden. En langs het plaatsje Westmalle, waar zijn favoriete bier vandaan komt.

Hij is moe en voldaan. Of zoals hij het zelf zegt, door de vermoeidheid weer eens in ouderwets plat Haags. ,,Ik ben naar de kloten, maar het was wel geinig.’’ Alhoewel, vooral het eerste gedeelte, in het pikkedonker over de glooiende wegen van Luik-Bastenaken-Luik waren ook eng. ,,Het was nat en koud. Je ziet geen moer. Angstaanjagend. Reed ik daar midden in de nacht. Ik reed op een gegeven moment op een smal geitenpad toen er ineens een vaag beest met zo’n puntneus uit de bosjes kwam zetten. Ik schrok me de pleuris. Je moet continu opletten. Er lopen daar ook everzwijnen hè. Als je die tussen je spaken krijgt, kom je niet meer thuis. En ik zag een haas, niet normaal zo groot. Ik dacht: wat heeft dat kreng gegeten joh?’’

Het idee ontstond drie jaar geleden uit het brein van NOS-journalist Martijn Hendriks, die deze editie zelf 500 kilometer fietste van het Nederlandse Soest naar het Duitse Soest en weer terug. Op de langste dag van het jaar héél lang fietsen. Normaal met een clubje, nu in coronatijd in je uppie of hooguit met zijn tweeën. Ieder met zijn eigen challenge. Zo reed oud-prof Steven de Jongh in België langs steden en dorpen waar hij won tijdens zijn loopbaan.

Biertje

Boogerd koos dus voor zijn favoriete terrein in de Belgische en Nederlandse heuvels. ,,En langs Westmalle. Dat vond ik wel grappig. Ik wilde daar eigenlijk voor de gein zo’n biertje nemen. Maar het was tien uur ’s ochtends. Ik dacht ook: als ik dit nu doe, kom ik nooit meer thuis joh. Dus heb die Westmalle thuis maar genomen. Nu ik klaar ben, voelt het wel heel tof. Maar ik heb driekwart van de route de wind vol op mijn snufferd gehad. Ik dacht vaak: wat ben ik nou aan het doen joh?’’

Ook door de Limburgse heuvels reed Boogerd nog ’s nachts. ,,Daar voelde ik me wel comfortabeler. Ook omdat ik de weg er beter ken. In het donker over de Eyserbosweg, dat is wel echt kicken hoor. Op een gegeven moment wordt het ook zwaar man, ik loop ook tegen de vijftig hè. Mijn reet deed zeer en ik had last van mijn rug. Ik reed op de fiets waarmee ik ooit voor de Rabo-ploeg mijn laatste profwedstrijd koerste. Dus die stond qua versnellingen nog op ‘standje wedstrijd’ haha. Daar kreeg ik gedurende de dag wel spijt van. Maar ach, alles is achter de rug nu. De laatste vijftig kilometer heb ik met mijn zoon gereden en een vriendje van hem. Mooi hoor.’’

Toeristische route

Aart Vierhouten gooide het over een andere boeg. Hij fietste vanaf drie uur ’s nachts langs zijn drie kinderen, met een toeristische route komt hij uit op zo’n 420 kilometer. Hij stapte om drie uur ’s nachts in Hilversum op de fiets. ,,Vanochtend om acht uur had mijn dochter Romy een ontbijtje klaar in Antwerpen, waar zij woont en werkt. Daarna naar mijn zoon Gino in Velserbroek. Mijn jongste dochter Nikkie woont gelukkig nog thuis, haha. Dus daar hoefde ik niet voor om te rijden.’’