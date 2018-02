Boom opent seizoen pas in Parijs-Nice

De klassiekerspecialist onderging vorige maand een operatie van bijna vijf uur. ,,Het was heel heftig'', zegt Boom. ,,Het is niet niks als ze dingen in je hart wegbranden. Een lichaam moet daarvan herstellen. Dat proces duurt langer dan ik had verwacht.''



De Brabander is momenteel samen met zijn Sloveense ploeggenoot Primoz Roglic op trainingskamp op Tenerife. Boom heeft besloten een week langer te blijven op het Spaanse eiland en slaat daarom volgend weekeinde Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne over. De etappekoers Parijs-Nice is van 4 tot en met 11 maart.