Bouhanni afwezig in Scheldeprijs wegens racistische social media-berichten

Bouhanni was de afgelopen dagen slachtoffer van racistische beledigingen op sociale media. Die volgden na een sprint in de wielerkoers GP Cholet de la Loire eind maart waarbij hij de Brit Jake Stewart bijna de hekken in had gereden.

De UCI bood Bouhanni steun aan. ,,Wij veroordelen de racistische aanvallen op Bouhanni. Hoe ernstig zijn overtreding in de sprint ook was, niets rechtvaardigt de beledigingen die hij heeft ontvangen”, meldde de UCI. Ook Stewart, die een gebroken hand opliep door de actie van Bouhanni, sprak zijn afschuw uit over de reacties. ,,Ook al zijn we het over zijn actie in de koers niet eens, laat een ding duidelijk zijn: ik sta achter Nacer Bouhanni. We zullen het nooit over alles eens zijn, maar over racisme kun je niet van mening verschillen. Het is verschrikkelijk”, meldde Stewart op Twitter.



Bouhanni liet eerder in L’Équipe weten wakker te liggen van de beledigingen.