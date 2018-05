Bouhanni sprint naar ritwinst Duinkerke

VIDEO Dumoulin timet verkeerd: 'Maar goed, etappe over­leefd'

9 mei Tom Dumoulin dacht woensdag mee te kunnen strijden om de ritzege in de vijfde etappe van de Giro. Maar de Limburger van Sunweb verkeek zich in de afstand tot de finish en zag zijn plannen de mist in gaan. ,,Verkeerd getimed, maar goed: weer een etappe overleefd. Laten we het daar maar op houden'', vertelde Dumoulin na de rit die gewonnen werd door de Italiaan Enrico Battaglin.