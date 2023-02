De echte Van Empel staat op: ‘Fem is een Wout van Aert-achtig type, die moet je laten doen wat ze leuk vindt’

Fabio Jakobsen komt op verkeerde weghelft terecht en ziet Sam Bennett winnen in San Juan

Sam Bennett heeft de eerste etappe in de Ronde van San Juan in Argentinië op zijn naam geschreven. De Ierse sprinter van Bora-hansgrohe was de beste in de massasprint van de eerste etappe die begon in San Juan en na 143,9 kilometer daar ook finishte.

