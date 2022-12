Mathieu van der Poel laat Wout van Aert in eerste duel zijn hielen zien: ‘Hij was veel te snel’

Mathieu van der Poel heeft met groot vertoon van macht de Scheldecross in Antwerpen gewonnen. De Nederlandse alleskunner won zijn eerste duel van deze winter met Wout van Aert met overmacht na een aanval in de tweede ronde. De laatste zes rondes reed hij solo aan de leiding.

Van Aert, die zijn rentree maakte in de cross, kwam als tweede over de streep, op 23 tellen van Van der Poel. Wereldkampioen Tom Pidcock kwam niet in het stuk voor, Michael Vanthourenhout eindigde als derde. Lars van der Haar was op plek vijf de tweede Nederlander.

Het is voor Van der Poel zijn tweede zege op een rij in een Wereldbeker-cross na Hulst vorig weekend. Gisteren kwam hij bij de veldrit in Boom nog ten val. Hij klaagde wat over een pijnlijke knie, maar in de wedstrijd bleek dat geen echte handicap.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ik voelde me best oké”, zei Van der Poel na zijn overwinning. ,,Ik vind dit een leuke wedstrijd en ik heb eigenlijk foutloos rondgereden. Dat is een goed teken. Het is jammer dat ik maandag naar Spanje ga om een paar weken in de zon te trainen, want ik kwam net in het crossritme. Maar we houden ons aan het schema, want de focus ligt op het voorjaar.” Volledig scherm Wout van Aert (l), Mathieu van der Poel en Michael Vanthourenhout (r) op het podium. © BELGA Van Aert legde zich neer bij de dominantie van Van der Poel. ,,Ik crashte één keer, omdat ik een beetje vergeten was om hier op te trainen”, zei de renner van wegploeg Jumbo-Visma na zijn rentree in het veld. ,,Voor de rest had ik het onder controle, maar Mathieu was veel te snel. Al snel kwam ik tot de conclusie dat ik me moest richten op de tweede plaats. De snelheid was in orde, want ik had niet verwacht het hoge tempo vol te houden. Rond de kerstdagen hoop ik weer om de hoofdprijs mee te doen.”

Vijfde zege Fem van Empel

Fem van Empel heeft voor de vijfde keer dit seizoen een wereldbekerwedstrijd in het veldrijden gewonnen. De pas 20-jarige Van Empel was zoals wel vaker dit seizoen een klasse apart en schreef de Scheldecross in Antwerpen op haar naam.

Naast de zege van Van Empel viel er nog meer te juichen voor de Nederlandse fans die naar Antwerpen waren afgereisd. De Scheldecross werd een volledig Hollands feestje. Op ruime achterstand van Van Empel werd Puck Pieterse tweede. De derde plek was voor Shirin van Anrooij en Denise Betsema werd vierde in Antwerpen.

Volledig scherm Fem van Empel © BELGA

Zo bestond het hele podium dus uit Nederlandse rensters van slechts 20 jaar oud en lijkt het met de toekomst van het veldrijden bij de vrouwen wel goed te zitten. Van Empel steekt er echter met kop een schouder bovenuit. Ze won de eerste vier crosses van het wereldbekerseizoen.

De afgelopen drie races in het wereldbekercircuit moest ze de winst aan een landgenote laten. In Hulst en Overijse ging de zege naar Puck Pieterse, in Hilvarenbeek was Shirin van Anrooij de beste, maar in Antwerpen werd de orde weer hersteld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

“Ik zei vooraf al dat november een trainingsmaand zou worden. Het is nu december, dus ik ben blij dat ik weer terug ben”, zei Van Empel, die het verschil maakte in het tweede deel van de race. “In het begin had ik heel koude handen en daardoor was het schakelen wat lastiger. In het tweede deel heb ik mijn eigen race gereden en was ik een stuk geconcentreerder”, aldus de winnares.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.