Peter Winnen over wielrennen als ontsnapping: ‘Ik kijk zelfs met een bepaalde naïviteit’

Valverde (41) slaat Tour over: ‘Ik ga genieten van mijn laatste jaar als prof’

Alejandro Valverde laat in zich in zijn laatste jaar als prof niet meer zien in de Tour de France. De 41-jarige veteraan van Movistar wil in 2022 wel meedoen aan de Giro d’Italia en de Vuelta in eigen land. ,,Ik ga genieten van mijn laatste jaar als prof”, zei Valverde tegen Spaanse media.

18 november