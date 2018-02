Brailsford overtuigd: Froome heeft niks verkeerd gedaan

Froome moet zich bij de internationale wielrenunie UCI verantwoorden voor de veel te hoge waarde van het anti-astmamiddel in zijn lichaam en riskeert een schorsing. Andere renners en zelfs UCI-baas David Lappartient vinden dat Sky hangende het onderzoek Froome uit koers moet houden, maar de viervoudig Tourwinnaar start volgende week in de Ruta del Sol. ,,Het is een moeilijke situatie'', erkende Brailsford. ,,We willen dat de UCI de sport leidt, we hebben de regels van het WADA en we hebben ons team en het belang van de individuele renner. Voor die laatste twee ben ik verantwoordelijk, maar ik moet ook aan het belang van de sport denken. Maar ik geloof in zijn onschuld.''



Brailsford is niet blij met de publiciteit rond de zaak. ,,Dit is vertrouwelijk. Op dit moment had het nooit in de openbaarheid moeten komen. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. Ook daarom steunen we hem, al begrijp ik dat het een moeilijke situatie is, voor iedereen. Het feit dat hij nu weer gaat rijden hebben we vanuit ieders standpunt bekeken, maar ik geloof in Chris en vind dat hij de mogelijkheid moet krijgen te fietsen terwijl wij op de achtergrond eraan werken om aan te tonen dat hij niets verkeerds heeft gedaan. We willen snel zijn onschuld aantonen, maar dat vraagt een zorgvuldig onderzoek.''