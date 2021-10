Brand in ouderlijk huis hakt erin bij Jeffrey Hoogland: ‘Mijn vader barst in tranen uit als hij in de schuur staat’

Door Daniël Dwarswaard



Wat als de vogels in de volière in de tuin van de familie Hoogland niet zoveel herrie hadden gemaakt? Jeffrey Hoogland moet er niet aan denken. Het waren de vogels die vader Jos Hoogland twee weken geleden om één uur ‘s nachts wekten. Hij ontdekte daardoor dat er brand was in de schuur bij het huis in het Twentse Nijverdal. ,,Mijn vader werd wakker en hoorde de vogels te keer gaan. Hij dacht dat er misschien een beest in de kooi zat ofzo. Maar toen zag hij dus de brand en kon de brandweer er snel zijn.’'