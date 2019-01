Brand juicht bij ultieme test voor WK veldrijden, Vos eindwinnaar wereldbeker

Ze troefde al haar concurrenten af op een loodzwaar modderparcours en kwam solo aan.



De 40-jarige Amerikaanse veterane Katie Compton arriveerde verrassend als tweede op 9 seconden. Marianne Vos werd derde op een kleine halve minuut. De zevenvoudig wereldkampioene had zich met haar winst in de vorige cross in het Franse Pontchâteau al verzekerd van de wereldbeker, de eerste in haar rijke carrière.



Het WK veldrijden is volgend weekeinde in het Deense Bogense.