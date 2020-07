Brandweerman na bosbrand Mont Aigoual: ‘Bang voor komst Tour de France’

In deze vierde etappe van Le Cycliste spreken Jerry en Kees met brandweerchef Sylvain, ooggetuige Thomas Flavier die de brandweer waarschuwde en met Thomas Vidal, de oud-burgemeester die betrokken was bij de coördinatie van het blussen van de brand. Ook kijken ze vooruit, naar de komst van de Tour begin september.



,,De vegetatie is nu erg droog. Als er beneden een vuur ontstaat, net als afgelopen februari, dan kan dat enorm snel omhoog bewegen. We lopen het gevaar dat als er veel mensen op de berg zijn, dat mensen dan heel snel nog verder omhoog moeten lopen om weg te komen van een vuur. Dat is gevaarlijk voor de mensen, er kunnen dan gewonden vallen. Daarom hopen we dat het nog gaat regenen’’, aldus Sylvain.



Jerry en Kees fietsen door Le Vigan en gaan opnieuw klimmen. Het gaat richting het gehucht Mandagout aan de voet van de Col de la Lusette. Daarachter lonkt de Mont Aigoual. Al snel ligt Le Vigan onder de twee renners. Jerry houdt zich in en probeert Kees zowaar door de eerste klimkilometers te praten...