Brengt de Koppenberg de spanning terug in de cross?

Door Pim Bijl



Vorig jaar stond Mathieu van der Poel nog met twijfels aan de start in Oudenaarde. Het was hem nog nooit gelukt om op het podium te eindigen in de Koppenbergcross. Een uur later, na een enerverende cross, lag hij languit maar tevreden in de blubber. Hij had gewonnen, maar de laatste inspanning op de kasseien moest uit zijn tenen komen.



Vanmiddag zal hij zekerder dan ooit zijn. Eenzijdig is het beeld tot nu toe. Van der Poel won de voorbije zes crosses waarin hij startte. Zelfs als hij met een dikke, pijnlijke enkel rond moest fietsen. Maar toch: als er één cross is die de spanning terug kan brengen, is het de Koppenbergcross wel. Het parkoers met de steile Koppenberg als scherprechter is op het lijf geschreven van zijn rivaal Wout van Aert. De Belg was de beste in 2014, 2015 en 2016. Europees kampioen Toon Aerts klimt ook goed en werd vorig jaar tweede op zeven seconden van Van der Poel. Ook Lars van der Haar presteerde al vaak sterk in Oudenaarde.