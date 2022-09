Breukje in elleboog bij Annemiek van Vleuten: nog geen streep door wegrace WK

Met videoAnnemiek van Vleuten heeft bij haar harde crash tijdens de gemengde ploegentijdrit bij de WK wielrennen in het Australische Wollongong een breukje in haar rechterelleboog opgelopen. Dat wees onderzoek uit. Of ze zaterdag bij de wegrace in actie kan komen, is nog onduidelijk. Daarover valt later deze week een beslissing.