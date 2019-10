Britse baanploeg niet in paniek door Nederlands succes: ‘Alleen de Spelen tellen’

Het is niet om te pesten en Kenny weet ook wel dat de Nederlandse sprinters al twee jaar op rij wereldkampioen zijn geworden op dit prestigieuze onderdeel. Vorige week werd de Britse ploeg met Kenny erbij in de EK-finale nog verslagen door de Nederlandse mannen. Maar de opmerking van Kenny laat zien waar het in het Britse baanwielrennen om gaat: enkel en alleen de Olympische Spelen. Op de Spelen stond Kenny drie keer achter elkaar - in 2008, 2012 en 2016 - met een gouden medaille om zijn nek na de teamsprint. In Rio de Janeiro won hij ook goud op de keirin en sprint. Kenny: ,,Op de Spelen hebben deze Nederlandse sprinters nog niet gewonnen. Wij hebben met de Britse ploeg de afgelopen drie keer een goede aanloop gehad. Alles wat we doen is altijd op de Spelen gericht.’’

De Britse hoofdcoach Dyer volgt de opkomst van de Nederlandse baansprinters nauwgezet en houdt ook de 22-jarige Lavreysen scherp in de gaten. Theo Bos noemde Lavreysen, dit EK goed was voor titels op de teamsprint en keirin en een tweede plek op de sprint, ‘the new big thing’. Dyer plaatst die opmerking in perspectief. ,,Hiervoor was Sebastian Vigier uit Frankrijk the new big thing en onze Jason Kenny is nog altijd the old big thing met zes gouden Olympische medailles. Jason zijn trackrecord laat zien dat hij in staat is elke vier jaar op die ene dag de beste ter wereld te zijn.’’