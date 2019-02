Büchli en Bos naar halve finale op keirin

'krankzinnig' Oppermach­ti­ge teamsprin­ters prolonge­ren wereldti­tel op de baan

9:40 De Nederlandse teamsprinters hebben bij de WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow hun wereldtitel geprolongeerd. In de finale had Frankrijk geen schijn van kans tegen het trio bestaande uit Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland.