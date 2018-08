Büchli maakt favorietenrol waar en grijpt EK-goud bij kilometer tijdrit

In de kwalificatie was de regerend wereldkampioen op de keirin al bijna een seconde sneller dan zijn concurrentie. Ook in de finale toonde hij zijn klasse op het Sir Chris Hoy Velodrome. Als laatste kwam de Nederlander de baan op en maakte korte metten met de tijd van Joachim Eilers, die zich ook als tweede kwalificeerde. Zijn 1.00.134 was wel zo'n vier tienden trager dan vanochtend, maar dit was nog altijd ruim goed voor het goud.



Met Sam Ligtlee was er nog meer Nederlandse inbreng in de finale. Hij legde met 1.00.095 verrassend beslag op het brons. De 20-jarige renner zette al vroeg een sterke tijd neer en zag de concurrentie zich hierop stukbijten.



Het was al het derde goud op de baan voor Nederland na Kirsten Wild (scratch) en de teamsprinters.Titelverdediger Jeffrey Hoogland nam niet deel aan het niet-olympische onderdeel.