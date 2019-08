Carapaz mist Vuelta door val: ‘Hij reed daar zonder toestemming ploeg’

De deelname van Carapaz aan het criterium had wellicht geheim kunnen blijven voor zijn werkgever, ware het niet dat de Ecuadoraan zondag in de voorlaatste ronde van de wedstrijd onderuit ging. Aanvankelijk leken de gevolgen van zijn buiteling beperkt te blijven, maar donderdag overdag werd duidelijk dat Carapaz zijn rechterschouder serieus gekneusd heeft en dat hij ook nog enkele andere kneuzingen opliep.

Vuelta

De aard daarvan is zodanig dat hij niet kan starten in de Ronde van Spanje die zaterdag begint en waarin hij samen met Alejandro Valverde en Nairo Quintana de Movistar-ploeg aan zou voeren. Het zou bovendien de laatste grote ronde van Carapaz zijn voor zijn Spaanse werkgever, want volgend seizoen verhuist hij naar Team Ineos. El Periodico schrijft donderdagavond alvast dat de Ecuadoraan de Vuelta nu verliest voor ‘een handvol euro’s’.

Carapaz eindigde vorige zaterdag nog als derde in de Ronde van Burgos. Volgens El Periodico was het de bedoeling van Movistar dat hij zich daarna in zijn Spaanse woonplaats Pamplona zou voorbereiden op de Vuelta. In plaats daarvan reisde Carapaz echter naar Etten-Leur, iets wat Movistar nooit toegestaan zou hebben, aldus El Periodico. Het startgeld dat hij daar kreeg, 20.000 euro, zou niet te verwaarlozen zijn geweest als het zijn deelname aan de Vuelta niet in gevaar had gebracht, schrijft de krant.