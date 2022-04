Cavalli verrast favorieten Van Vleuten en Vollering in Amstel Gold Race

Voor de 24-jarige Cavalli was het haar derde zege als wielerprof en veruit haar belangrijkste, erkende ze voor de camera van de NOS. ,,Ik moet mijn ploegleider bedanken. Bij de verkenning gisteren hadden we al besproken dat het de plek was om aan te vallen. Toen we over de top van de Cauberg heen waren riep hij dat ik moest gaan. Na 500 meter keek ik om en zag ik dat ik een mooie voorsprong had”, vertelde de dolgelukkige Italiaanse.