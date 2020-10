Cavendish in tranen: ‘Dit was misschien wel mijn laatste wedstrijd’

De 35-jarige Cavendish rijdt voor Bahrain-McLaren, maar heeft nog geen nieuwe ploeg voor het nieuwe seizoen. In de afgelopen jaren behaalde hij mede vanwege blessures weinig aansprekende resultaten. Zijn laatste overwinning was in februari 2018 in de Dubai Tour.



Cavendish won 30 etappes in de Tour de France en 15 ritten in de Giro d'Italia. Hij werd in 2011 wereldkampioen en won Milaan - Sanremo en drie keer de Scheldeprijs.