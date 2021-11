Cavendish weer thuis na zware val in zesdaagse van Gent

,,Thuis”, schreef Cavendish op Instagram bij een foto met een van zijn kinderen. De 36-jarige sprinter, die afgelopen zomer vier etappes en het puntenklassement won in de Tour de France, vormde in Gent een koppel met de Belg Iljo Keisse. Cavendish werd per brancard van de wielerbaan afgevoerd naar het ziekenhuis.



Het is nog altijd onzeker of Cavendish volgend seizoen weer voor Deceuninck - Quick-Step rijdt. De onderhandelingen met ploegbaas Patrick Lefevere over contractverlenging lopen al geruime tijd.