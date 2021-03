Cees Bol sprint, wint en schreeuwt: ‘Het heeft geen zin om in een hoekje te gaan janken’

Cees Bol (25) won met machtsvertoon de tweede rit in Parijs-Nice. In een massasprint voor wereldtoppers als Sam Bennett, Michael Matthews en Pascal Ackermann. Zijn tweede zege op World-Tourniveau. Over de ontlading, zijn vorm en het komende wielerjaar.

Door Daniël Dwarswaard



De schreeuw in de Franse finishplaats Amilly is snoeihard en komt uit zijn tenen. Explosief, net als de sprint die Cees Bol er net heeft uitgeperst. ,,Ik schreeuw eigenlijk altijd wel als ik win. Maar nu er nauwelijks publiek staat, valt het meer op hè. Misschien was het net wat harder dan normaal. Dat zegt veel over deze zege. Het was echt mooi. De eerste etappe mislukte het. Nu doen we het wel. Dat is echt heerlijk.’’

Zeker omdat Bol dit prille seizoen nog niet het juiste gevoel had. Tijdens de UAE-Tour kwam de renner van Team DSM er niet aan te pas in de sprint. Nu in Parijs-Nice is het tijdens de tweede massasprint wel raak. ,,Het ging in de Emiraten heel moeizaam. Ik was op zoek naar de juiste run. Dat is best frustrerend. Dan word je ongeduldig en is het moeilijk om de helikopterview te houden. Maar goed, het heeft geen zin om in een hoekje te gaan zitten janken. Nu win in de tweede koers die ik rijd. Zo kun je het ook zien.’’

Volledig scherm Cees Bol. © photo: Cor Vos Bol liet vorig jaar in de Tour de France al zien dat hij een beloftevolle sprinter is. In de Tour was hij twee keer dicht bij etappewinst. Nu in Parijs-Nice verslaat hij toppers als Sam Bennett, Michael Matthews en Pascal Ackermann. Bol: ,,Dat geeft deze zege natuurlijk wel extra glans. Oók omdat het prachtig gedaan was door de ploeg. Eerst deed Tiesj Benoot het perfect. Daarna Nils Eekhoff. Ik zat achter hem vlak voor de laatste bocht. Ik riep naar hem en hij liet me precies op het goede moment passeren. Echt een sterk staaltje intuïtie van hem. Daarna kon ik vanuit het wiel van Bryan Coquard prefect mijn eigen sprint rijden.’’

Na ritwinst in de Ronde van Californië in 2019 zijn tweede zege op World-Tourniveau, de hoogst aangeschreven wedstrijden op de wielerkalender. Het smaakt vanzelfsprekend naar meer. In de vijfde rit volgt weer een kans. ,,Maar voor de gehele ploeg is dit wel een boost.’’ DSM wil met kopman Benoot een gooi doen naar de eindwinst.

Bol maakte een zorgeloze winter mee. ,,Eigenlijk precies zoals je wilt. Niet ziek geweest, geen gekke dingen. Ik heb ook niet meer gedaan qua training dan normaal. Gewoon zoals het gepland was eigenlijk. Normaal rijd ik nog wel eens op de baan, maar dat kon nu vanwege corona alleen niet.’’

De doelen voor het komende jaar? ,,Dit is een fijne start. Er hier maar eens van genieten met een glaasje champagne. Maar het doel is wel om ook in een grote ronde een massasprint te winnen. Er is nog geen knoop doorgehakt over mijn programma. Giro of Tour, één van die twee wordt het.’’

