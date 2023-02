Charlotte Kool sprint naar tweede etappezege in Ronde van Emiraten

De eindzege in de vierdaagse rittenkoers was voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini. De 31-jarige renster van Trek-Segafredo had zaterdag de zwaarste etappe gewonnen met aankomst op de Jebel Hafeet waar ze samen met haar ploeg- en landgenote Gaia Realini als eerste bovenkwam.

Kool had even de aansluiting met haar Britse ploeggenote Pfeiffer Georgi verloren in de sprint. ,,Het was hectisch, ik raakte mijn ‘lead-out’ even kwijt. Daarna wist ik dat ik geduldig moest zijn en wachten tot er een gat zou vallen”, keek de 23-jarige Blaricumse terug. ,,Het team is zo goed, we doen het allemaal samen. Gisteren heeft Esmée (Peperkamp, red.) ook al laten zien dat we veel moois kunnen laten zien dit jaar. Het is een droom om het vandaag zo af te maken.”