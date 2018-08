Chaves mist Ronde van Spanje na ziekte van Pfeiffer

Olympisch parcours in Tokio geknipt voor klimmers

9 augustus De wielrenner die in 2020 olympisch kampioen wil worden in Tokio moet over klimcapaciteiten beschikken. Dat bleek bij de presentatie van het parcours van de wegrace die tegen de flanken van de befaamde Mount Fuji loopt met in de slotfase een lastige beklimming van de Mikuni Pass. De top van die helling (6,5 km met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,6 procent) ligt op ruim 30 kilometer voor de finish.