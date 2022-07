Chris Froome verlaat Tour na positieve test en richt zich op Vuelta

LIVE | Jumbo knokt voor plek in kopgroep, houdt Vingegaard stand op loodzware Pyreneeën­cols?

De achttiende etappe van de Tour de France is begonnen en gaat over ruim 143 kilometer van Lourdes naar Hautacam. Het wordt de laatste beproeving in de bergen. Als Vingegaard vandaag wederom stand weet te houden, zet hij een gigantische stap naar de eindoverwinning. Het parkoers is echter loodzwaar met een slotklim van 13,6 kilometer aan 7,8 procent en Pogacar moet iets doen. Het lijkt een garantie op spektakel te worden.

15:05