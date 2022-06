Chris Froome zet stappen richting de Tour de France: ‘Drie jaar geleden verloor ik hier bijna mijn leven’

Chris Froome (37) leek na zijn zware valpartij van drie jaar geleden voorgoed veroordeeld tot een figurantenrol, maar met de Tour de France in aantocht groeit de viervoudig Tourwinnaar weer naar een degelijk niveau toe. Froome is optimistisch, maar beseft ook: „Ik zit nog niet op het niveau van Pogacar en co.”

Net geen drie jaar geleden kwam Chris Froome tijdens de verkenning van de individuele tijdrit in de Dauphiné zwaar ten val. De Brit vloog op hoge snelheid tegen een muurtje en liep daarbij meerdere breuken op. Na een lange revalidatie keerde hij in februari 2020 terug in het peloton, maar de oude was hij duidelijk nog niet. Toen Froome ook vorig seizoen bitter weinig beterschap vertoonde, werd hardop de vraag gesteld of hij ooit nog een competitief niveau zou halen.

Maar geduld wordt beloond. Vorige week klom Froome tijdens de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, een Franse eendagskoers die een bergrit in de Tour zou kunnen zijn, bemoedigend lang mee met de beteren. Hij werd uiteindelijk elfde, zijn beste resultaat sinds die vervloekte Dauphiné van 2019. Gisteren finishte Froome dan weer comfortabel in de buik van het peloton. De signalen zijn hoopgevend. „Al volgt de eerste échte test morgen, met de eerste aankomst bergop”, vertelde Froome voor de start van de tweede rit. „En zaterdag en zondag staan er natuurlijk onvervalste klimetappes op het menu.”

Quote Drie jaar geleden verloor ik hier bijna mijn leven. Ik moest opnieuw leren wandelen, fietsen en in een peloton rijden Chris Froome

De stem en de woorden van Froome straalden vertrouwen uit. Een groot verschil met de renner die de afgelopen twee jaar steevast uit het wiel gereden werd. „Dit seizoen ben ik voor het eerst in drie jaar volledig vrij van kwaaltjes”, aldus Froome. „Ik heb geen pijn, geen problemen, de balans tussen mijn linker- en rechterbeen zit goed. Sinds januari heb ik goed kunnen werken en ben ik doorgegroeid in de juiste richting.”

Volledig scherm Chris Froome. © AFP

Er is dus weer plaats voor optimisme, al is Froome ook realistisch. „Drie jaar geleden verloor ik hier bijna mijn leven. Ik moest opnieuw leren wandelen, leren fietsen, in een peloton rijden. En nu wil ik weer competitief worden. Het is natuurlijk normaal dat er verwachtingen zijn, maar mensen moeten ook beseffen waar ik vandaan kom. Ik heb de laatste jaren een enorme weg afgelegd.”

Tour is een optie

Na de Dauphiné gaat Froome in principe naar de Tour, maar helemaal zeker is dat nog niet. „Ik blijf gewoon doen waar ik mee bezig ben en hoop op het beste. Momenteel is er nog wat twijfel, ja. Waar ik sta tegenover de favorieten voor de eindzege? Ik besef dat ik nog niet op het niveau van Tadej Pogacar en co zit. Maar het voelt goed om weer progressie te voelen. Ik bekijk het stap voor stap en blijf gewoon hard werken.”

Froome is duidelijk nog niet uitgefietst, ook volgend jaar zal hij nog in het peloton te zien zijn. „Daar bestaat geen twijfel over”, klonk het vastberaden. „Ik heb een contract tot het einde van mijn carrière getekend bij Israel-Premier Tech en ik ga er de komende jaren nog het maximale uit proberen halen. Ik zit trouwens in een bevoorrechte positie, want ze staan altijd achter me en hebben altijd geduld gehad. Daar ben ik erg dankbaar voor.”