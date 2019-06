Cobo verliest eindzege Vuelta 2011, Froome nieuwe winnaar, Mollema derde

Wout van Aert sprint opnieuw naar succes in Dauphiné

17:29 Na de tijdrit van gisteren heeft Wout van Aert vandag ook de vijfde rit in het Critérium du Dauphiné gewonnen. Hij was de sterkste in de sprint na een grotendeels vlakke rit over 201 kilometer van Boën-sur-Lignon naar Voiron.