Colbrelli bezorgt Bahrain eerste World Tour-zege van seizoen, Kelderman zesde

Op zijn 27ste verjaardag trakteerde Antwan Tolhoek zichzelf op een plek in de vlucht van de dag. De klimmer van Jumbo-Visma vond op de de derde dag van de Ronde van Romandië een parkoers op maat, want geen moment was het vlak. Samen met vijf vluchtgenoten reed de Zeeuw lange tijd in de aanval in de 165,7 kilometer lange etappe van La Neuveville naar Saint-Imier. Rein Taaramäe bleef uiteindelijk als laatste vluchter over, maar werd op de laatste van in totaal zes gecategoriseerde beklimmingen gegrepen door het peloton.



Op de 7,8 kilometer lange slotklim La Vue-des-Alpes nestelde klassementsleider Rohan Dennis zich op kop van het peloton in dienst van Geraint Thomas, die hij twee dagen eerder in een tijdrit nog wist te verslaan. Voor de Australiër was de opdracht duidelijk: het tempo niet laten zakken en daarmee aanvalspogingen voorkomen, met in het achterhoofd dat hij zich daarmee nog een dag extra leider zou mogen noemen in de Ronde van Romandië. Dat lukte, want met een groep van zo’n dertig renners werd de top van de klim bereikt en wachtte er alleen nog maar een aflopend stuk naar finishplaats Saint-Imier. Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk zaten erbij.