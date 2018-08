Colombiaan Hodeg wint massasprint in Duitsland

Geschorste Bruyneel moet miljoen dollar aan overheid betalen

16:42 Johan Bruyneel is in de Verenigde Staten veroordeeld tot het terugbetalen van 1,2 miljoen dollar (circa 1 miljoen euro) aan de Amerikaanse overheid. In zijn periode als manager van wielerploeg US Postal, met kopman Lance Armstrong, zou de Belg zich onrechtmatig hebben verrijkt met belastinggeld.