Colombiaanse baanwielrenner Fabián Hernando Puerta voor vier jaar geschorst

De 29-jarige Puerta won op 1 maart 2018 het wereldkampioenschap op keirin in Apeldoorn, maar werd later dat jaar op de nationale kampioenschappen in zijn eigen land betrapt op het gebruik van de anabole steroïde boldenone. Puerta was al sinds juni 2018 voorlopig geschorst.



Boldenone is een steroïde die wordt geïnjecteerd in het bloed. Het is een afgeleide van testosteron en heeft sterke anabole eigenschappen. Het middel wordt dan ook veel gebruikt in bodybuilding.