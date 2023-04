Column Thijs Zonneveld | Bar weinig veranderd sinds de crash van Jakobsen en Groenewegen

Dylan van Baarle maakt twee weken na val rentree in klassieker Pa­rijs-Rou­baix

Dylan van Baarle is fit genoeg om zondag deel te nemen aan Parijs-Roubaix, de wielerklassieker over Noord-Franse kasseien die hij vorig jaar won. De renner van Jumbo-Visma was een kleine twee weken geleden onderuitgegaan in de E3 Saxo Classic en moest vervolgens afzeggen voor Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.