Column Thijs Zonneveld | De laag shag op de benen van Primoz Roglic had iets weg van een statement

Jum­bo-Vis­ma wint bijzondere ploegen­tijd­rit in Pa­rijs-Ni­ce, maar Magnus Cort pakt leiders­trui

Jumbo-Visma heeft vandaag in Parijs-Nice een atypische uitvoering van de ploegentijdrit gewonnen. De Nederlandse formatie legde de 32,2 kilometer in en rond Dampierre-en-Burly af in 33.55 minuten. EF Education was één tel langzamer, maar levert met Magnus Cort wel de nieuwe leider.