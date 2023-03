Column Thijs Zonneveld | De zeven vette jaren van het Nederlandse wielrennen: ga kijken, in godsnaam

Arvid de Kleijn klopt Fernando Gaviria en wint Mil­aan-Tu­rijn, Tim Merlier pakt Nokere Koerse weer

Vorig jaar was Mark Cavendish de snelste, het jaar ervoor won Primoz Roglic, maar vandaag ging de zege in Milaan-Turijn naar Arvid de Kleijn. De 28-jarige renner van Tudor wist in de massasprint Fernando Gaviria en Casper van Uden voor te blijven. De Kleijn is de eerste Nederlandse winnaar van de Italiaanse semi-klassieker.