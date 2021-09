Column Thijs Zonneveld | Depay en Eenkhoorn vonden het zelf alleen maar lief: ze herkenden zichzelf

Van Aert is in slotklim Alaphilip­pe te snel af in Wales

8 september De Belg Wout van Aert heeft de vierde etappe in de Tour of Britain gewonnen. De coureur van Jumbo-Visma versloeg na een korte, maar steile slotklim in Wales wereldkampioen Julian Alaphilippe uit Frankrijk in de eindsprint. De Canadees Michael Woods kwam in Great Orme, Llandudno, vlak achter het duo als derde over de streep.