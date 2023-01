Column Thijs Zonneveld | Dood Lieuwe Westra kondigde zich aan, maar was niet te voorkomen

Stukje bij beetje. Cel voor cel, spier voor spier, vezel voor vezel. Soms is doodgaan geen kwestie van secondes, dagen of weken, maar gebeurt het pas na jaren van zelfvernietiging.

Verdomme Lieuwe.

Verdomme nog aan toe.

Ik schrijf dit stuk met water in mijn ogen. Maar ook met witte knokkels. Ik voel me verdrietig, maar ook gefrustreerd. Omdat de veel te vroege dood van Lieuwe Westra er eentje was die zich aankondigde, maar niet was te voorkomen. Omdat het er wéér één is. Wéér een renner die te vroeg finisht. Wéér één die verdwaalde op de bodem van het zwarte gat. Wéér één van mijn generatie.

Soms, als ik door de uitslag van een beloftenwedstrijd begin deze eeuw loop, slaat het me om het hart. Ik zie ze staan, de namen van de jongens die er niet meer zijn. Ongelukken, valpartijen, hartfalen, zelfmoorden en zelfdestructies. Het zijn er te veel, veel te veel. Ik weet niet of de statistieken dat gevoel ook onderbouwen, maar het zou goed zijn als er eens een serieus onderzoek naar zou worden gedaan. Is het echt zo dat er meer renners op jonge leeftijd overlijden dan in andere sporten, dan in het normale leven? En zo ja: hoe komt dat?

Wielrennen is een extreme sport die extreme mensen aantrekt. Je kunt de top niet halen als je jezelf niet het snot voor je ogen kunt rijden, als je niet bereid bent om je sprints of afdalingen te storten alsof morgen niet bestaat. Er is ook geen sport met zo extreem veel wedstrijduren als wielrennen, geen sport waarin je lichaam zoveel dopamine, endorfine en adrenaline te verstouwen krijgt. Soms denk ik dat het daarom is dat er zoveel wielrenners in een zwart gat donderen als ze gestopt zijn; je kickt niet zomaar af van je koersverslaving.

Quote Marco Pantani, Frank Vandenbrou­c­ke, José Maria Jimenez: dood. Bij Jan Ullrich scheelde het niet veel.

Maar ik vrees ook dat het decennialang in de cultuur van de sport zat. Lieuwe, en de rest van zijn generatie met hem, groeide op met idolen die vrijwel allemaal een steekje los hadden, die zichzelf naar de filistijnen dronken, slikten en spoten. Marco Pantani, Frank Vandenbroucke, José Maria Jimenez: dood. Bij Jan Ullrich scheelde het niet veel. Lance Armstrong: I rest my case. Mannen die zichzelf kapot maakten waren de maatstaf. Hulp kregen ze niet of nauwelijks. Ze vroegen er ook niet om, dat hadden ze nooit geleerd. Wielrennen, zo werd ze verteld, is een sport voor bikkels. Hard moest je zijn, kwetsbaarheid was verboden. De generaties erna, ook die van Lieuwe, werden op dezelfde manier opgeleid. Bek houden en fietsen.

Ik denk te zien dat er de laatste jaren iets is veranderd, dat de renners en rensters van nu wél meer en meer durven te praten over hun twijfels en onzekerheden. Ik hoop dat het genoeg is. Ik bid dat de dood van Lieuwe bonden, ploegen en sponsoren overtuigt van de noodzaak tot zorg en nazorg. En ik smeek dat we inzien dat wielrennen in alle facetten minder extreem en minder gevaarlijk moet worden. Een beetje meer ruimte voor de menselijke maat zou de sport bepaald niet misstaan.

Wielrennen vreet al veel te lang zijn eigen kinderen op.

