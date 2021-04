Column Thijs Zonneveld.

Ronde van Turkije Fabio Jakobsen over rentree na horror­crash: ‘In gedachten heb ik al wedstrij­den gewonnen’

9 april Voorafgaand aan zijn rentree in de Ronde van Turkije, zondag, sprak Fabio Jakobsen (24) ook weer met de pers. Veel is veranderd na zijn dramatische val, maar zijn winnaarsmentaliteit is gebleven. ,,Als ik me goed voel, zal ik mijn hand opsteken en zeggen dat ik wil sprinten.”