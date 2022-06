Column Thijs Zonneveld | Laten we er niet omheen draaien: we leven in het tijdperk van keizer Pogi de Eerste

Column Thijs Zonneveld | Met Taco staat er een Hoogleraar Vroege Vluchten aan de Tour-start

In zijn column besteedt Thijs Zonneveld uitgebreid aandacht aan de overwinning van Taco van der Hoorn in Brussels Cycling Classic. ,,Van der Hoorn is de afgelopen twee seizoen gepromoveerd tot Hoogleraar Succesvolle Vroege Vlucht In Koersen Die Normaal Gesproken Eindigen In Een Massasprint.”

