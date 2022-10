Column Thijs Zonneveld | Mathieu van der Poel schreef zich in voor het WK gravel: nul keer gehouden, maar nu al een succes

Met video Annemiek van Vleuten traint mee ondanks breukje in elleboog: ‘Er kunnen gekke dingen gebeuren in 24 uur’

Annemiek van Vleuten liep gisteren bij haar harde crash tijdens de gemengde ploegentijdrit op de WK wielrennen een breukje in haar rechterelleboog op, maar trainde vandaag alweer mee met het Nederlandse team. Of ze zaterdag bij de wegrace in het Australische Wollongong in actie kan komen, is nog onduidelijk.

22 september