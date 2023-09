Column Thijs Zonneveld | Topsporters zijn rare mensen, en onder rare topsporters heb je de Annemiek van Vleutens

met video Olav Kooij flikt het opnieuw! Sprinter Jum­bo-Vis­ma wint vierde etappe op rij in Ronde van Groot-Brittannië

Olav Kooij is vooralsnog onverslaanbaar in de Ronde van Groot-Brittannië. De renner van Jumbo-Visma won voor de vierde dag op rij de etappe. Ook deze keer was de 21-jarige Nederlander de sterkste in de massaspurt. Vier ritzeges op rij in één en dezelfde etappekoers komt zelden voor in het profwielrennen.