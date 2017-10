Contador wil verbod op wattagemeters: 'Ze weerhouden renners van aanvallen'

Contador, die in de Vuelta de laatste bergrit won op de top van de steile Angliru en vierde werd in de eindstand, vindt het gebruik van de powermeters funest voor de aanvalsdrang. ,,Als je omhoog fietst zie je precies hoeveel Watt je wegtrapt. Je weet wat je maximum is en dat weerhoudt je ervan aan te vallen. Zeker als de renners van Sky het tempo bepalen met 400 Watt. Als je die nummers niet ziet, ga je op gevoel rijden en durf je wellicht wel te demarreren", aldus Contador.

Contador riep tijdens de Vuelta ook op om salarisplafonds in te stellen. Lance Armstrong noemde dat destijds 'nogal makkelijk aan het einde van je carrière.' ,,Daar had het niets mee te maken", vertelt Contador. ,,De limiet kan best hoog zijn, maar niet buitenaards. Een leider kan een hoog salaris hebben en dan creëer je een goed team rondom hem. De wedstrijden worden dan gebalanceerd, net als er nu gebeurd door acht renners toe te staan in de grote rondes in plaats van negen."