Cordon-Ragot wint tijdrit Ladies Tour, Lorena Wiebes behoudt leiding ondanks vijfde plek

De Franse wielrenster Audrey Cordon-Ragot heeft de vijfde etappe van de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. De 32-jarige renster van Trek-Segafredo was de beste in de individuele tijdrit met start en finish in Sittard-Geleen.

Cordon-Ragot bleef met een tijd van 25 minuten en 15 seconden de Nederlandse Riejanne Markus, de winnares van een dag eerder, 3 seconden voor. Lorena Wiebes behield de leiding in het algemeen klassement. De sprintster van Team DSM, die de eerste en tweede etappe had gewonnen, eindigde op 21 seconden als vijfde.

Wiebes heeft voor de slotetappe van zondag in Arnhem 6 seconden voorsprong op Cordon-Ragot. Karlijn Swinkels staat derde op 36 seconden.

,,Ik had een goed raceplan en ben vol gas blijven gaan en hard door de bochten”, zei de Franse kampioene tijdrijden bij Ziggo Sport. Ze had, met een sterke tijdrijder als Markus als concurrente, niet gerekend op de zege. ,,Ik ben sneller dan een van de beste tijdrijders in de wereld.”

Volledig scherm Lorena Wiebes tijdens de tijdrit van de Ladies Tour. © photo: Cor Vos

Cordon-Ragot was dan ook heel blij met haar zege. ,,Dit is een World Tour-wedstrijd. In het eerste deel van het seizoen had ik het lastig, maar sinds de nationale kampioenschappen gaat het heel goed. Hier betaalt al het werk zich uit.”

Wiebes keek tevreden terug op haar tijdrit. ,,Ik ken het parcours goed en dat heeft wel geholpen. Ik voel me comfortabel op de tijdritfiets.” In de slotetappe wil ze haar kleine voorsprong in het klassement verdedigen. “Daar gaan we voor en ook voor de etappezege.”