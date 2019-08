WielertalkHet gonsde al weken van de geruchten in het wielerpeloton en vanaf 1 augustus mogen de transfers eindelijk openbaar gemaakt worden. Wie rijdt waar in het nieuwe wielerseizoen? In Wielertalk houden we de geruchten én de definitieve transfers bij. Dit bericht wordt gedurende de dag aangevuld.

Cort Nielsen van Astana naar EF Education

De Deense wielrenner Magnus Cort Nielsen verruilt Astana na dit seizoen voor EF Education First. De 26-jarige Deen staat bekend als een alleskunner, die zowel in de vlakke ritten voor sprinters als in de bergen goed uit de voeten kan. Cort Nielsen won vorig jaar een etappe in de Tour de France en hij had ook al twee keer succes in de Vuelta. Hij won dit jaar een rit in Parijs-Nice.



,,Magnus brengt diversiteit en winnaarsmentaliteit met zich mee”, zei ploegbaas Jonathan Vaughters van EF Education First. ,,Hij is een getalenteerde renner op verschillende terreinen. In de laatste week van de Tour de France klom hij soms nog vooraan mee naar boven.”



De Deen reed enkele jaren voor de Australische Orica-ploeg (nu Mitchelton-Scott) en draagt sinds vorig jaar het blauwe shirt van Astana.

Lotto-Soudal bevestigt komst Degenkolb

John Degenkolb zet zijn wielerloopbaan volgend jaar voort bij Lotto-Soudal. De 30-jarige Duitser komt over van Trek-Segafredo, waar hij de afgelopen drie seizoenen reed, en tekent bij de Belgische formatie een contract voor twee jaar. Daarvoor reed Degenkolb vijf jaar voor Argos en Giant, de voorlopers van het huidige Team Sunweb.

Degenkolb won in 2015 Milaan Sanremo en Parijs-Roubaix. In 2018 won hij de Touretappe met aankomst in Roubaix. De Duitser wil bij Lotto-Soudal voor succes gaan in de voorjaarsklassiekers.

“Uit de gesprekken met Lotto-Soudal is gebleken dat er veel parallellen zijn tussen hun doelen en mijn doelen”, zegt hij. “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat ik een leeftijd heb om goede resultaten te behalen op het hoogste niveau, om te blijven presteren in de belangrijkste wedstrijden. Ik ken de koersen, de parcoursen en heb de fysieke capaciteiten.”

Volledig scherm John Degenkolb. © photo: Cor Vos

Kämna verlaat Sunweb

Lennard Kämna verruilt Team Sunweb volgend seizoen voor Bora-hansgrohe. De 22-jarige Duitser, die in 2017 met Sunweb de wereldtitel op de ploegentijdrit veroverde, heeft bij de Duitse ploeg van onder anderen de Slowaak Peter Sagan een contract getekend voor ten minste twee seizoenen.



,,Ik denk dat het tijd is voor de volgende stap en ik ben blij met mijn keuze voor Bora-hansgrohe”, zegt Kämna. ,,De ploeg heeft een zeer professionele structuur en zal optimale kansen bieden om me verder te ontwikkelen. Mijn jaren bij Sunweb waren ontzettend waardevol en ik ben ze zeer dankbaar dat ze me naar de WorldTour hebben gebracht.”

Gilbert keert terug bij Lotto Soudal

Philippe Gilbert vervolgt zijn wielerloopbaan bij Lotto Soudal. De 37-jarige Belgische wielrenner ondertekende maandag een contract voor drie jaar. Gilbert komt over van Deceuninck - Quick-Step.

Lees hier meer.

Officieel: Dumoulin van Sunweb naar Jumbo-Visma

Het hing al een hele tijd in de lucht, maar nu is het eindelijk officieel. Tom Dumoulin ontbindt zijn contract bij Team Sunweb en tekent voor drie jaar bij Jumbo-Visma.

Met de komst van de voormalig Giro-winnaar heeft Jumbo-Visma de beschikking over drie kopmannen: Primoz Roglic, Steven Kruijswijk en Dumoulin. ,,Je kunt beter mét dan tegen elkaar rijden”, refereert directeur Richard Plugge aan de gevechten die Dumoulin uitvocht met zijn twee nieuwe teamgenoten. ,,We kunnen nu de sterkst mogelijke ploeg samenstellen in de strijd tegen een team als Ineos. Het waarmaken van onze dromen en ambities komt steeds dichterbij.”

Lees hier en hier meer over de transfer van Dumoulin.

Volledig scherm Tom Dumoulin verruilt Team Sunweb voor Jumbo-Visma. © Cor Vos

Danny en Boy van Poppel samen naar Wanty

Danny en Boy van Poppel komen de komende twee seizoenen beiden uit voor de Belgische ploeg Wanty - Groupe Gobert. De twee broers worden bij de ploeg ook herenigd met ploegleider Hilaire van der Schueren, met wie ze in 2013 debuteerden in de WorldTour bij Vacansoleil.



,,Ik ben heel blij dat ik ga uitkomen voor Wanty-Gobert”, zegt Danny van Poppel, die overkomt van Jumbo-Visma. ,,Dit biedt me nieuwe kansen, samen met mijn broer. Hoe ouder we worden, des te meer realiseren we ons dat het speciaal is dat we kans krijgen om een goed duo te vormen. Van der Schueren gelooft al vele jaren in mij, zowel in goede als in slechte tijden.”



Boy van Poppel verruilt Roompot-Charles voor Wanty. ,,We wilden al een poos weer herenigd worden”, zegt hij. ,,Het is een voordeel om met broers te werken. Het is gemakkelijker om automatismen te creëren en er is een extra motivatie om alles te geven.”

Campenaerts verruilt Lotto-Soudal voor Dimension Data

Volledig scherm Campenaerts won eerder dit jaar de tijdrit in de Tirreno-Adriatico. © EPA Victor Campenaerts rijdt de komende seizoenen in Zuid-Afrikaanse dienst. De tweevoudig Belgisch kampioen tijdrijden en houder van het werelduurrecord geeft tegenover Het Nieuwsblad aan dat hij voor drie jaar heeft getekend bij Team NTT, de opvolger van Team Dimension Data. ,,Deze ploeg wil met mij Olympisch- en wereldkampioen tijdrijden worden.‘’



Campenaerts en zijn werkgever Lotto-Soudal wilden aanvankelijk wel samen verder gaan, maar niet koste wat het kost. ,,Toen eind juni bleek dat Lotto-Soudal niet de intentie had om mij per se langer te houden, ben ik zelf op zoek gegaan naar andere opties‘’, vertelt de 27-jarige Antwerpenaar aan de Belgische krant. ,,Ofwel koos ik voor een hyperprofessionele omgeving zoals Team Ineos. Ofwel koos ik voor een ploeg dat in de lijn ligt van Lotto-Soudal en waar ik alle vrijheid zou hebben om mij toe te leggen op het tijdrijden. Met Dimension Data is het dat tweede geworden.‘’

Martin van Emiraten naar Israel

Volledig scherm Wout Poels, Tom Dumoulin en Nairo Quintana, waar rijden ze volgend seizoen? © ANP/Cor Vos/Reuters Daniel Martin heeft een opvallende stap gemaakt in zijn carrière. De 32-jarige klimmer verhuist na dit seizoen van UAE Team Emirates naar Israel Cycling Academy, de Israëlische ploeg die een procontinentale status heeft. Voor deelname aan de grote wedstrijden is het team daarom aangewezen op wildcards.



,,Het is tijd voor een nieuwe en uitdagende stap”, zegt Martin, die een contract voor twee jaar ondertekende in Israël. ,,Ik wil niet alleen helpen om dit geweldige project te doen slagen, maar ook mezelf verder verbeteren. Ik heb mijn top nog niet bereikt, ik geloof sterk dat het beste nog moet komen voor zowel mezelf als voor dit team.”



Martin heeft onder meer Luik-Bastenaken-Luik (2013) en de Ronde van Lombardije (2014) op zijn erelijst staan. De Ier won ook twee etappes in de Tour de France. Vorig jaar werd hij in Parijs gehuldigd als meest strijdlustige renner van de Franse etappekoers. Vorige maand beleefde Martin juist een tegenvallende Tour, nadat hij daarvoor wel in de top 10 was geëindigd in het Baskenland (tweede) en het Critérium du Dauphiné (achtste).

Cattaneo voor twee jaar naar Deceuninck - Quick-Step

De Italiaanse wielrenner Mattia Cattaneo heeft een contract getekend voor twee jaar bij Deceuninck-Quick-Step, het meest succesvolle team tot nog toe van 2019. De verbintenis van de 28-jarige Italiaan loopt vanaf volgend seizoen.

Cattaneo werd in 2013 profrenner. Hij won de Giro d’Italia voor beloften en werd tweemaal derde in de Tour de l’Avenir maar echt doorbreken op het hoogste niveau wilde maar niet lukken. Eind 2016 moest hij een stapje terug doen naar het procontinentale niveau. Volgens Deceuninck-Quick-Step heeft hij de afgelopen jaren veel vorderingen gemaakt. Cattaneo reed in zes grote rondes, met als beste resultaat de tweede plaats in de vijftiende etappe van de Giro dit jaar. Hij komt over van Androni.

Volledig scherm Cattaneo op kop, met Cataldo in zijn wiel. © AFP

Wielrenner Serry langer in Belgische dienst

De Belgische wielrenner Pieter Serry blijft Deceuninck - Quick-Step trouw. Serry (30) verlengde zijn contract bij de Belgische ploeg van manager Patrick Lefevere tot eind 2021. Hij rijdt al sinds 2013 voor Quick-Step.

,,Het was voor ons extreem belangrijk om Pieter langer aan ons te binden”, zegt Lefevere over zijn ervaren kracht. ,,Hij werkt altijd heel hard voor het team. Pieter laat in iedere wedstrijd zijn kracht en mentaliteit zien, of het nou een grote of kleine koers is. Hij is een loyaal lid van onze ploeg.”

Volledig scherm Pieter Serry. © BSR Agency

Richeze naar UAE Emirates

Maximiliano Richeze vervolgt zijn wielerloopbaan bij UAE Emirates. De 36-jarige Argentijnse wielrenner komt over van Deceuninck - Quick-Step. Richeze ondertekende een contract voor twee seizoenen. Bij Emirates komt Richeze Fernando Gaviria weer tegen. De Colombiaan maakte een jaar eerder de overstap van Deceuninck - Quick-Step naar UAE Emirates. Richeze won in zijn loopbaan etappes in onder meer de Ronde van Italië, Ronde van Turkije en Ronde van Zwitserland.

Volledig scherm Maximiliano Richeze. © BSR Agency

Zakarin verruilt Katoesja voor CCC

De Russische wielrenner Ilnoer Zakarin rijdt de komende twee seizoenen voor CCC Team. De 29-jarige Zakarin kwam de afgelopen jaren uit voor Katoesja-Alpecin.



Zakarin won dit jaar, net als in 2015, een etappe in de Giro d’Italia en drie jaar geleden een rit in de Tour de France. In 2015 schreef hij de Ronde van Romandië op zijn naam.



,,Het contract bij CCC Team is een nieuw hoofdstuk van mijn leven. Ondanks dat het een moeizaam seizoen is, ben ik erg gemotiveerd en ik kijk uit naar volgend jaar. Ik wil mijzelf bewijzen en laten zien wat ik kan doen”, zei Zakarin.

Volledig scherm Ilnoer Zakarin. © BSR Agency

Sinkeldam nog twee jaar bij FDJ

Ramon Sinkeldam heeft zijn contract bij Groupama-FDJ verlengd tot 2021. De dertigjarige Nederlandse sprintaantrekker van Arnaud Démare kwam in 2017 over van Team Giant - Alpecin. Eergisteren maakte Sinkeldam nog onderdeel uit van de Nederlandse gemengde estafetteploeg die in Alkmaar Europees kampioen werd.

Consonni vergezelt Viviani en Sabatini bij Cofidis

Volledig scherm Simone Consonni. © photo: Cor Vos Cofidis heeft de selectie voor het nieuwe wielerseizoen versterkt met Simone Consonni. De 24-jarige Italiaan komt over van UAE Emirates en ondertekende bij het Franse procontinentale team een contract voor twee jaar.



Consonni, die sinds 2017 voor UAE Emirates uitkwam, won in 2018 een etappe in de Ronde van Slovenië. Verder behaalde hij vooral successen als baanwielrenner.



Cofidis legde voor volgend jaar eerder de Italianen Elia Viviani en Fabio Sabatini (beiden Deceuninck-Quick Step) en de Fransman Guillaume Martin (Wanty-Gobert) vast.

Nibali naar Trek-Segafredo nu officieel

Het hing al tijden in de lucht maar is nu dan echt officieel: Vincenzo Nibali verkast van Bahrain-Merida naar Trek-Segafredo. Bij Trek wordt de 34-jarige Italiaan ploeggenoot van Bauke Mollema. Nibali reed drie jaar bij Bahrain-Merida. Daarvoor kwam hij, sinds 2013, uit voor Astana.

,,Ik heb mijn hart gevolgd en voor deze ploeg gekozen, in de wetenschap dat het een serieus en competitief team is”, zei Nibali, die voor twee jaar heeft getekend. ,,Het vertrouwen dat de sponsoren in mij hebben werkt erg motiverend.”

Nibali is een van de zeven rijders die alle grote ronden hebben gewonnen: de Tour de France, de Giro en de Vuelta. Zijn laatste zege in een van die drie wedstrijden dateert van 2016, toen hij de Giro won.

Het jongere broertje van Nibali, Antonio, vervolgt zijn loopbaan ook bij Trek.

Sunweb legt talent Arensman vast

Team Sunweb heeft het Nederlandse wielertalent Thymen Arensman vastgelegd. De 19-jarige Gelderlander rijdt nu nog voor SEG Racing Academy en zal zich in de zomer van 2020 voegen bij Sunweb. De wielerploeg maakte tegelijkertijd bekend nog twee talentvolle renners te binden. De 21-jarige Italiaan Alberto Dainese en de 20-jarige Engelsman Mark Donovan komen de ploeg van Tom Dumoulin versterken.

Arensman brak op 18-jarige leeftijd door met een tweede plaats in het eindklassement van de Tour de l’Avenir. Die koers wordt gezien als de grootste ronde voor beloften.

,,Thymen heeft zijn kwaliteiten op verschillende vlakken laten zien. Hij zal ook gaan veldrijden voor ons”, zegt ploegleider Marc Reef. Arensman is daar verheugd over. ,,Ik krijg de vrijheid om ook te gaan veldrijden en daarnaast mijn universitaire studie af te maken.”

Volledig scherm Thymen Arensman. © BELGA

Mas verkast naar Movistar

Enric Mas zet zijn loopbaan voort bij Movistar. De 24-jarige ronderenner komt over van Deceuninck - Quick-Step waarvoor hij dit jaar bij zijn debuut in de Tour de France vooral in dienst reed van de Fransman Julian Alaphilippe.



Mas had zich vorig jaar in de Vuelta al nadrukkelijk gemeld als kandidaat-winnaar van een grote ronde. Hij moest in het eindklassement alleen de Brit Simon Yates voorlaten. In de Tour kon hij lange tijd goed. Mas droeg dit jaar enige tijd de witte trui.



De renner, die afkomstig is van Mallorca, tekent bij Movistar een contract voor drie jaar. Hij boekte vorig jaar twee overwinningen: een bergrit in de Ronde van Baskenland en een nog veel zwaardere etappe in de Ronde van Spanje met aankomst in Andorra. Het was zijn tweede optreden in de Vuelta na zijn debuut in 2017.

Volledig scherm Enric Mas © BELGA

Landa stapt over naar Bahrain-Merida

Mikel Landa fietst vanaf volgend seizoen voor Bahrain-Merida. De Baskische klimmer maakt na twee jaar de overstap van Team Movistar, waardoor hij dit seizoen vierde in de Giro d‘Italia en zesde in de Tour de France werd.



Landa staat bekend als een ijzersterke klimmer. In 2011 werd de nu 29-jarige Landa prof bij het inmiddels opgedoekte Euskaltel-Euskadi. In de jaren 2014 en 2015 reed Landa voor Team Astana en namens die ploeg eindigde hij in 2015 als derde in de Giro. Voordat Landa in 2018 ging fietsen voor Movistar, kwam hij nog twee jaar uit voor Team Sky. In het shirt van Sky won hij in 2017 het bergklassement in de Giro.

Volledig scherm Landa tijdens de voorbije Tour de France, waarin hij zesde werd in het eindklassement. © BSR Agency

Jumbo-Visma wil met Dumoulin gevecht met Ineos aangaan

,,Wij willen de jacht op Ineos openen”, zei Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, onlangs in de Tour de France tegen deze site. ,,Om ons doel te bereiken, moeten we er als team nog een schepje bovenop doen. Natuurlijk zijn wij niet zo ervaren als Ineos. Zij weten heel goed wat nodig is om de Tour te winnen, maar wij beginnen dat ook te leren. We komen echt steeds dichterbij.’’ De luxe die Ineos wel had: twee kopmannen, lijkt er komend seizoen dus ook te komen voor Jumbo met de komst van Tom Dumoulin. Naast Kruijswijk en Roglic is een extra kopman voor grote ronden nodig om in de Tour Ineos te verslaan. Want ook Zeeman wil in de toekomst vaker met twee klassementsrenners aan de start verschijnen. Het is dus niet Dumoulin in plaats van alleen een Roglic of Kruijswijk.

Volledig scherm Tom Dumoulin. © AFP

Cofidis versterkt zich met topsprinter Viviani

Cofidis heeft een aantal renners aangetrokken. De grootste naam is zonder twijfel die van Elia Viviani. De 30-jarige topsprinter komt over van succesploeg Deceuninck-Quick Step. Viviani won dit seizoen een etappe in de Tour de France, maar in de afgelopen jaren liet de Italiaan al zien bij de wereldtop te horen. In de Giro d‘Italia won hij al vijf etappes en was hij al eens (in 2018) de beste in het puntenklassement. Ook in de Vuelta was Viviani al succesvol: hij won vorig jaar in Spanje drie etappes.



Viviani neemt zijn vaste sprint-aantrekker Fabio Sabatini mee naar Cofidis. Tenslotte komt de Franse wielrenner Guillaume Martin over van het Belgische Wanty-Gobert. De 26-jarige Martin reed een goede Tour de France, die hij als twaalfde afsloot. Martin tekent bij de Franse ploeg een contract voor twee jaar. ,,Ik reed in mijn profloopbaan nog maar voor één ploeg en kijk uit naar een nieuwe omgeving. Ik wil graag blijven deelnemen aan grote rondes en mik op een zege in een WorldTour-koers”, aldus Martin, die zes overwinningen als beroepsrenner achter zijn naam heeft staan.

Volledig scherm Viviani wint een etappe in de Tour. © AFP

Trentin van Mitchelton-Scott naar CCC

Matteo Trentin fietst de komende twee jaar voor het team van CCC. De 30-jarige Italiaan komt over van Mitchelton-Scott. Trentin won vorige maand de zeventiende etappe in de Tour de France. De Europees kampioen kwam na 200 kilometer solo aan in Gap. Voor Trentin betekende het zijn derde ritwinst ooit in de Tour. ,,Trentin is een uitzonderlijke wielrenner, dus we zijn verheugd hem te mogen verwelkomen”, zegt teammanager Jim Ochowicz. ,,Hij kan niet alleen sprinten, maar ook aanvallen en klimmen. Dat hebben we in de Tour wel gezien. Zijn veelzijdigheid maakt hem een echte aanwinst.”

Volledig scherm Matteo Trentin. © BSR Agency

Quintana op weg naar Arkéa-Samsic

Volledig scherm Nairo Quintana. © AP Arkéa-Samsic gaat naar alle waarschijnlijkheid bekendmaken dat Nairo Quintana in het nieuwe seizoen voor de formatie rijdt. De ploeg, waar onder anderen Warren Barguil onder contract staat, kaapt de Colombiaan weg bij Movistar, dat al bevestigd heeft dat Quintana gaat vertrekken. Quintana won in 2014 de Giro en in 2016 de Vuelta. In de Tour eindigde hij tweemaal (2013 en 2015) als tweede. Dit jaar won Quintana één etappe in de Tour en eindigde hij als achtste in het eindklassement.

Dubbele Giro-ritwinnaar Bilbao naar Bahrain-Merida

Pello Bilbao maakt aan het einde van dit seizoen de overstap van Astana naar Bahrain-Merida. De 29-jarige Spanjaard is bezig aan zijn derde seizoen bij Astana. Dit jaar kent hij zijn beste seizoen, met twee ritzeges in de Giro d‘Italia als hoogtepunt. Hij werd ook tweede in een etappe van de Tour de France.



Vorig jaar brak Bilbao, geboren in het Baskenland, echt door. Hij won in 2018 een rit in het Critérium du Dauphiné en hij eindigde als zesde in het eindklassement van de Giro. Voordat Bilbao in 2017 voor Astana ging rijden, kwam hij zes jaar uit voor Spaanse ploegen (drie jaar Euskaltel-Euskadi en drie jaar Caja Rural-Seguros RGA).

Volledig scherm Bilbao wint een rit in de Giro. © photo: Cor Vos

Daniel Martin op weg naar Total Direct Energie

Daniel Martin heeft geen bijzonder gelukkige Tour de France achter de rug. De 32-jarige Ier van UAE Team Emirates kwam er in de bergen eigenlijk nauwelijks aan te pas en eindigde op een nogal anonieme 18de plek in het algemeen klassement.



Volgens L’Équipe gaat Martin vanaf volgend seizoen zijn geluk dan ook ergens anders beproeven, en wordt hij ploegmaat van onder anderen Niki Terpstra bij Total Direct Energie.

Volledig scherm Daniel Martin. © BSR Agency

Brand tekent bij twee ploegen

Lucinda Brand gaat Team Sunweb verlaten en haar loopbaan vervolgen bij twee verschillende ploegen. Bij Trek-Segafredo gaat ze op de weg rijden en bij Telenet-Fidea als veldrijdster. Bij Telenet-Fidea is de Belgische oud-wereldkampioen veldrijden Sven Nys sportief manager.

“De afgelopen winters bouwde ik al wat ervaring in het veldrijden op. Ik hou er enorm van en wil er graag meer mee doen in de toekomst. Ik wil het veld voorlopig wel met de weg blijven combineren, dus gingen we op zoek naar een vernieuwend concept. Toen kwam er een voorstel om voor Telenet Fidea Lions te rijden in de winter en Trek-Segafredo in de zomer. Dat sprak me meteen aan”, zei Brand, regerend Nederlands kampioene veldrijden en oud-Nederlands kampioene op de weg. Ze won afgelopen winter zeven wedstrijden.

De 30-jarige Brand tekent bij beide ploegen voor twee jaar. De verbintenissen beginnen op 1 januari 2020.

Volledig scherm Lucinda Brand. © Cor Vos

Barguil blijft Arkéa-Samsic trouw

Volledig scherm Warren Barguil. © BELGA Warren Barguil rijdt ook volgend wielerseizoen in de kleuren van Arkéa-Samsic. De 27-jarige kampioen van Frankrijk eindigde afgelopen weekend als tiende in het algemeen klassement van de Tour en had een aantal aanbiedingen liggen. Aanbiedingen van EF Education First en Cofidis, maar vooral de interesse van Team Sunweb is opvallend te noemen. Die ploeg verliet hij namelijk een seizoen eerder voor Arkéa, waar hij meer voor eigen kans zou mogen gaan.



,,Als ik mijn contract niet had verlengd, was ik teruggegaan naar Sunweb‘’, vertelt Barguil het Franse Le Télégramme. Die krant stelt tevens dat hij een clausule in zijn contract had staan dat hij aan het einde van dit seizoen zou mogen vertrekken.

Carapaz richting Ineos, wat gaat Landa doen?

Volledig scherm Richard Carapaz. © EPA Richard Carapaz gaat vertrekken bij Movistar, zo maakte zijn ploegleider Eusebio Unzué onlangs al bekend. De winnaar van de afgelopen Giro wordt gelinkt aan Ineos, waar Geraint Thomas, Chris Froome en Egan Bernal onder contract staan.



Daar blijft het mogelijk niet bij voor Movistar, dat ook Quintana ziet vertrekken. Mikel Landa heeft nog geen contractaanbieding gehad van de ploeg, terwijl hij wel openstaat voor een langer verblijf, zo geeft hij aan tegenover de Spaanse krant Marca.

Weening denkt nog niet aan stoppen

Pieter Weening wil nog niet aan stoppen denken. De 38-jarige Fries ziet de hoofdsponsor van zijn huidige ploeg Roompot-Charles afhaken, met een mogelijk einde van de ploeg tot gevolg. Dat betekent nog niet het einde van de loopbaan van Weening.

“Ik wil niet op de zaken vooruit lopen, maar als er geen nieuwe geldschieter komt, dan ga ik eventueel op zoek naar een ander team”, zegt Weening tegen Omrop Fryslan. “Maar alleen als het mij nog leuk lijkt en ze mij graag willen hebben. Het moet wel van beide kanten komen natuurlijk.”

Volledig scherm Pieter Weening. © photo: Cor Vos

Halvorsen verlaat Ineos

Kristoffer Halvorsen vertrekt na dit seizoen naar EF Education First, meldt ProCycling.no. De 23-jarige sprinter uit Noorwegen, die als groot talent wordt beschouwd, rijdt op dit moment voor Team Ineos. Maar daar wist Halvorsen nooit echt door te breken, mede omdat Team Ineos in grote rondes doorgaans niet op meerdere paarden wedt en vol voor het algemeen klassement gaat.



Halvorsen, die dit jaar wist te winnen in Herald Sun Tour en de Tour of Norway, zal een contract voor twee jaar ondertekenen bij de ploeg van onder anderen Sebastian Langeveld.

Volledig scherm Halvorsen (l). © BELGA

Steels treft oom bij Quick-Step

De Belgische wielrenner Stijn Steels zet zijn loopbaan volgend jaar voort bij Deceuninck - Quick-Step. Hij rijdt dit seizoen voor fusieploeg Roompot-Charles, de ploeg die door het vertrek van Roompot op zoek is naar een nieuwe sponsor. Steels treft bij zijn nieuwe team een familielid. Oom Tom Steels, een vermaard oud-sprinter, is er een van de ploegleiders.



Steels (29) is al prof sinds 2013 en ziet een droom uitkomen. “Als kind fietste ik al in shirts van dit team. Bovendien tref ik hier twee van mijn beste vrienden: Tim Declercq en Yves Lampaert. Manager Patrick Lefevere maakte tevens de komst bekend van een andere renner, Bert Van Lerberghe. De 26-jarige Belg fietste de afgelopen twee jaar voor het Franse Cofidis.

Volledig scherm Stijn Steels. © BELGA

Paladin naar team van Marianne Vos