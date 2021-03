D’hoore wint na valpartij Wiebes openingsrit Healthy Ageing Tour in Assen

Voor D’hoore (30) was het de eerste zege in haar afscheidsseizoen. Donderdag start ze in de leiderstrui in de tweede etappe, een individuele tijdrit over 14 kilometer.



In de bonificatiesprints onderweg toonden vooral de Duitse Lisa Brennauer en Amy Pieters interesse voor de extra te verdienen seconden. De Zwitserse Lena Mettraux probeerde het met een uitval, maar 17 kilometer voor de finish strandde ook haar poging.