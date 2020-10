Dankzij zijn telefoonhoesje hoopt Terpstra nu op wonderdag in De Ronde

Door Daniël Dwarswaard



Niki Terpstra vindt het zelf ook best ‘maf’ en ‘bizar’ dat hij hier in het D-hotel van Kortrijk, ondanks alles, vooruitblikt op de Ronde van Vlaanderen. Met een hersteld lijf in de rust van een tamelijk verlaten hotel toeleven naar Vlaanderens Mooiste. Nu is het nog even genieten van de verveling, zondag is er namelijk stress zat.