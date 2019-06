David Dekker, de volgende nationale kampioen in de familie

Vader Erik Dekker grossiert op zijn 49ste in het veldrijden en de strandrace nog altijd in veteranentitels. Sinds zaterdag heeft de familie eindelijk weer een echte rood-wit-blauwe kampioenstrui in huis. David Dekker (21) spurtte op de Paasberg in Ede naar de nationale beloftentitel.

,,Die sprint leek wel een eeuwigheid te duren", zo keek Dekker direct na de finish terug op zijn rush naar het goud. ,,Ik durfde niet naar beneden te kijken. Bang dat ik iemand naast me zag komen.” Die angst was nergens voor nodig. De jongste zoon van Erik Dekker won met ruim verschil voor Nils Eekhoff en Marijn van den Berg, zijn ploeggenoot bij Metec.

Volledig scherm David Dekker juicht na het winnen van de wegwedstrijd beloften van het NK. © ANP

Eekhoff was de eerste die hem op de fiets nog feliciteerde. Met een zoen. Even later viel moeder Peter van der Veen haar zoon huilend in de armen. Samen liepen ze zo trots als wat naar het podium. De ene na de andere felicitatie in ontvangst nemen. Bij aangekomen bij de huldiging brak David Dekker. ,,Dit is de bekroning van dit seizoen. Ik voel vooral opluchting”, zei de renner die dit jaar bezig is aan een ware doorbraak.

,,Ik win zowat om de maand een grotere koers", zei hij. Vanaf het vroege voorjaar blijkt hoe snel zijn eindschot is. ,,Maar een topsprinter zoals Fabio Jakobsen dat is, ben ik niet", zei de Meerlenaar refererend aan de man die twee jaar geleden de Nederlandse beloftentitel won in de massaspurt. ,,In dit veld zitten niet veel echte sprinters. Ik kan aardig aankomen, dat wel.”

In de finale van de wedstrijd deed hij wat dat betreft alles goed. Hij koos het goede wiel bij het opdraaien van de finishstraat (‘In derde positie achter twee renners van SEG’), wachtte geduldig op het goede moment om de gelanceerde SEG-man Marten Kooistra te counteren en trok zo hard door dat hij alle tijd had om zijn beide armen de lucht in de steken.

Julius van den Berg was vorig jaar de opvolger van Jakobsen op als kampioen. Ook die werd prof. ,,De kans dat ook ik prof word, wordt nu vrij reëel, maar eerlijk gezegd ben ik er nog niet mee bezig. Ik moet vooral nog sterker worden, wil ik klaar zijn voor die stap", zegt Dekker junior over zijn toekomst.