Davide Ballerini sprint naar zege in Coppa Bernocchi

Half jaar na coma maakt Milan Vader rentree in Ronde van Kroatië: ‘Ik heb ervan genoten’

De Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsetappe in de Ronde van Kroatië gewonnen. De 21-jarige Milan, die rijdt voor de ploeg Bahrain Victorious, was na een rit over 223,5 kilometer van Osijek naar Ludbreg de sterkste in de sprint.

27 september