Davide Ballerini sprint op indrukwekkende wijze naar zege in eerste voorjaarsklassieker

In die sprint was niemand opgewassen tegen Ballerini. De 26-jarige Italiaan ging vrij vroeg aan, maar sprintte iedereen uit het wiel en pakte zo de grootste overwinning van zijn carrière. De pas 21-jarige Jake Stewart (Groupama-FDJ) eindigde als tweede en Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), winnaar in 2012, mocht als derde mee op het podium.



Eerder dit jaar won Ballerini al twee etappes in de Ronde van de Provence. Vorig seizoen mocht hij al eens juichen in de Ronde van Polen. Voor Deceuninck-Quick Step, de ploeg van Ballerini, is het de eerste overwinning in de Omloop het Nieuwsblad (voorheen Omloop het Volk) sinds Nick Nuyens in 2005. ,,Ik voel me geweldig, ik houd van dit team”, aldus Ballerini na de koers. ,,Het winnen van een klassieker was mijn droom sinds ik een baby was. Ik heb geen woorden voor deze prestatie van het team. Het is niet makkelijk om in deze coronatijd te koersen. Ik wil de organisatie feliciteren om de Omloop met succes te organiseren.”