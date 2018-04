De Brabantse Pijl: dit zijn de favorieten

1. Tiesj Benoot

Tiesj Benoot stond op het favorietenlijstje voor Parijs-Roubaix, want hij gaf vanaf zijn winst in de Strade Bianche kleur aan alle klassiekers. Maar hij sloeg de kasseienklassieker over om ook top te kunnen zijn in de Ardennenklassiekers. Vorig jaar werd hij al derde in de Brabantse Pijl. Benoot weet zich bij Lotto-Soudal ontzettend sterk omringd, met mannen als Tim Wellens en Jelle Vanendert, die ook zomaar kunnen winnen.

2. Dylan Teuns

Achter vedetten Alejandro Valverde en Daniel Martin sprintte Dylan Teuns vorig jaar plots naar de derde plaats in de Waalse Pijl. Die krachtsexplosie op de Muur van Hoei gaf hij later extra waarde door een goed najaar. De Belg van BMC toonde dit voorjaar met een zesde plaats in Parijs-Nice en een elfde plaats in de Ronde van Baskenland al een goede vorm op weg naar de heuvelklassiekers.

3. Sonny Colbrelli

De joker: Warren Barguil

Barguil kennen we uiteraard van het hooggebergte in de Tour en de Vuelta. Vorig jaar nog won hij voor Sunweb twee etappes in de Tour en de bolletjestrui. Nu rijdt hij voor het kleinere Fortuneo. Uiteraard werkt hij weer toe naar de Tour, maar hij heeft aangegeven dat hij wil scoren in de Ardennenklassiekers. In de Brabantse Pijl mag hij een eerste keer laten zien wat hij in zijn mars heeft.