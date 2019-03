De galavoorstelling pijn lijden van Annemiek van Vleuten

Of we zelf even koffie wilden zetten. De kopjes stonden in de vaatwasser, de lepeltjes lagen in de la. Zelf zat ze op een stoel; opstaan was onmogelijk. Haar linkerbeen lag voor haar uit als een stuk hout. Het was van boven tot onder ingepakt in een brace. Ter hoogte van haar knie zat een bobbel zo groot als een meloen.