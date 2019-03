De Gendt wint eerste etappe Ronde van Catalonië na knappe solo

De Duitser Maximilian Schachmann kwam enkele minuten na De Gendt als tweede over de streep in Calella, de Australiër Michael Matthews werd derde in de Catalaanse kustplaats. Onderweg pakten Alejandro Valverde en Egan Bernal respectievelijk 2 en 1 bonificatieseconden bij een tussensprint, maar De Gendt was de grote man in de eerste etappe in het noordoosten van Spanje. Het was voor de avontuurlijk ingestelde renner van Lotto-Soudal zijn eerste zege van dit wielerseizoen.