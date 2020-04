De Giro in oktober: ‘Met een beetje pech sneeuwt het dan al’

Door Maarten Dekker



Het maakt niet uit in welk van de vier seizoenen je fietst, noodweer kan een wedstrijd altijd frustreren. ,,Denk maar eens terug aan de Tour de France van afgelopen jaar’’, zegt weerman Michiel Severin van Weerplaza. ,,Het was hartje zomer toen die beslissende etappe in de Alpen werd stilgelegd omdat er aardverschuivingen waren en de weg op sommige plekken geblokkeerd raakte.’’ In één klap was Julian Alaphilippe zijn gele trui kwijt en stond Egan Bernal officieus al op het hoogste treetje van het podium op de Champs-Elysées.



Dat lijkt al weer eeuwen geleden, nu alle aandacht uitgaat naar de Tour van dit jaar en hoe die in tijden van corona toch door kan gaan. Het Grand Départ in Nice is in elk geval al twee maanden opgeschoven, van eind juni naar eind augustus. Mocht het inderdaad zo gaan, dan bereikt het peloton op 20 september Parijs en resteren nog een paar maanden om zo veel mogelijk andere grote wielerwedstrijden in te halen.